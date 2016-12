kabel eins 12:55 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Schadenfreude USA 2005 Merken Vor Jahren wurde der Chirurg Steven Chase wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Hintergrund: Aufgrund eines Kunstfehlers von Chase starb ein Patient; Chase verlor seine Zulassung und verarmte. Weil seine Frau eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte, verdächtigte man Chase nach ihrem Tod - in Wahrheit war sie von Einbrechern erschossen worden. Ein Ring, der bei einer Leiche gefunden wird, führt dazu, dass der Fall neu aufgerollt wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Nicki Aycox (Christina Rush) Jay Bontatibus (Mike 1982) Originaltitel: Cold Case Regie: Tim Matheson Drehbuch: Gina Gionfriddo Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6