SAT.1 Gold 01:55 bis 02:15 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Das Geheimnis meiner Familie Das Geheimnis meiner Familie D 2008 16:9 In Luxus aufgewachsen, in Geld gebadet, aber der Kindheit beraubt. Konstantin Bernstein wirft seinem Vater Benedikt vor, er habe ihn und seine Schwester missbraucht. Einen Tag später findet man die Leiche des Privatiers. Hat die Vergangenheit den eiskalten Familienvater eingeholt? Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln