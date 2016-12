SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Wie gewonnen, so zerronnen Wie gewonnen, so zerronnen D 2008 16:9 Merken In tiefster Dunkelheit klammert sich eine Frau an die Journalistin Michaela Werle und bettelt um ein dringendes Gespräch. Plötzlich zerreißt ein Schuss die Stille der Nacht und die Fremde bricht tot zusammen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln