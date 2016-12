SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Doppelleben Doppelleben D 2013 2016-12-22 00:00 16:9 Merken Eine Ehefrau in Sorge. Maria S. meldet ihren Mann als vermisst. Ihr Ehemann Thorben ist von einer Geschäftsreise nicht zurückgekehrt. Am nächsten Tag meldet sich eine weitere verzweifelte Frau im K11. Carla L. vermisst ihren Lebensgefährten. Sein Name: Thorben S. Wurde dem Mann sein Doppelleben zum Verhängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz