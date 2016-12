SAT.1 Gold 15:10 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Ein toter Pantomime USA 1997 Merken Randy passt auf das Haus von Mrs. Drew auf - und findet eines Tages die Leiche eines Pantomimen in deren Bett. Als Mark und Steve in das Haus kommen, ist der Tote mit dem Messer im Bauch verschwunden. Doch dann taucht am Strand eine Leiche auf. Randy vermutet, dass der Mann von der Mafia ermordet wurde. Als Steve ihr nicht glaubt, ermittelt sie auf eigene Faust und lässt eine Autoschieber-Bande auffliegen. Doch nach wie vor ist unklar, wer der Mörder des Pantomimen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Rachel York (Randy Wolfe) Tim DeKay (Sonny Burnett) Alex Hyde-White (Efrem Connors) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis