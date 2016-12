SAT.1 Gold 12:55 bis 13:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Astronaut oder Filmstar USA 1967 2016-12-25 08:30 Merken Der Hollywood-Produzent Allen Kerr will einen Tag im Leben eines Astronauten filmen - und niemand anderer als Tony soll darin die Hauptrolle spielen! Jeannies Anwesenheit macht die Dreharbeiten nicht gerade einfacher, und auch ein weiteres Problem tut sich auf: Durch ein Missverständnis glaubt Roger, in Hollywood ganz groß herauskommen zu können. An diese Überzeugung knüpft er leicht größenwahnsinnige Überlegungen: Will er lieber Superstar sein oder zum Mond fliegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Paul Lynde (Allen Kerr) Larry Vincent (Technician) David Loud (Soundman) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Mark Rowane Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison