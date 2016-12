ZDF neo 03:45 bis 05:10 Abenteuerfilm Wenn die Ketten brechen USA 1955 Nach dem Roman von W.R. Burnett Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irland, 19. Jahrhundert: Ein hitzköpfiger junger Mann wird zum Helden der Widerstandsbewegung der Iren gegen die englische Krone und gewinnt das Herz der Tochter des Rebellenführers. Eine durchgehend spannende Abenteuer-Unterhaltung, lebendig und schauprächtig inszeniert nach den klassischen Regeln des Genres. Rock Hudson spielt den Mantel-und Degen-Helden Michael Martin, Barbara Rush die eigensinnige Aga Doherty. Michael Martin (Rock Hudson) kämpft auf seine eigene Art für die Freiheit des Landes - durch Überfälle. Das erbeutete Geld soll in die Kassen der Rebellen fließen. Doch eines Tages wird er beinahe gestellt und muss aus der ihm vertrauten Umgebung, dem Ort Ballymore, flüchten. Ein vermeintlicher Pfarrer nimmt ihn auf seinem Pferdewagen mit und gewährt ihm Schutz und Unterschlupf in Dublin. Doch der Gottesmann ist kein Geringerer als John Doherty (Jeff Morrow), der unter dem Tarnnamen Captain Thunderbolt als einer der größten irischen Freiheitskämpfer agiert. Als Captain Lightfoot wird Michael in die Familie und die gesellschaftlichen Kreise um Doherty eingeführt und macht so auch die Bekanntschaft von Dohertys eigenwilliger Tochter Aga (Barbara Rush). Doherty betreibt in Dublin einen Spielsalon, doch erhält er Konkurrenz durch den englischen Lord Sir George. Als John und Michael dessen Angebot, sich aufkaufen zu lassen, ablehnen, kommt es bald darauf zu einem Überfall auf Dohertys Etablissement, in dessen Folge Michael gefangen genommen wird. Als Doherty ihn befreien will, geraten sie in eine Falle. Doch beide können fliehen, und Doherty muss sich fortan verstecken. Selbst Aga soll nicht wissen, wo ihr Vater sich aufhält. Doch als sie und Michael sich näherkommen und dieser sich erweichen lässt, ihr den Aufenthaltsort des Vaters preiszugeben, führt sie in ihrer naiven und stürmischen Art die Engländer auf die Fährte Dohertys und Michaels und bringt das Leben der beiden Männer, die sie am meisten liebt, in große Gefahr. Hauptdarstellerin Barbara Rush, 1927 in Denver geboren, erreichte den Höhepunkt ihrer Karriere in den 50er Jahren, blieb aber bis ins hohe Alter beruflich aktiv und hatte Gastauftritte in vielen berühmten amerikanischen Serien, unter anderem auch in "Magnum". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (Michael Martin) Barbara Rush (Aga Doherty) Jeff Morrow (John Doherty - Capt. Thunderbolt) Kathleen Ryan (Lady Ann More) Finlay Currie (Callahan) Denis O'Dea (Regis Donnell) Geoffrey Toone (Captain Hood) Originaltitel: Captain Lightfoot Regie: Douglas Sirk Drehbuch: W.R. Burnett, Oscar Brodney Kamera: Irving Glassberg Musik: Heinz Roemheld, Herman Stein Altersempfehlung: ab 12

