ZDF neo 23:20 bis 00:50 Horrorfilm Die Addams Family USA 1991 2016-12-22 05:10 Stereo 16:9 HDTV Die betrügerische Abigail und ihr Sohn nutzen das Verschwinden von Onkel Fester vor 25 Jahren, um der Addams-Familie ihr Vermögen abzujagen. Familienoberhaupt Gomez Addams ist tief betrübt, dass sein Bruder Fester nach einem Streit schon so lange verschwunden ist. Als der Verschollene eines Abends vor der Tür steht sind Gomez und seine Frau Morticia überglücklich, doch schon bald kommen sie ins Zweifeln. Was sie nicht wissen: Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hat Gomez' hochverschuldeter Buchhalter Tully Alford seine Gläubigerin, die geldgierige Abigail Craven, auf eine aberwitzige Idee gebracht. Ihr Sohn Gordon, der Fester zum Verwechseln ähnlich sieht, soll sich bei den Addams als der verschwundene Onkel ausgeben und sich Zugang zum Familienschatz verschaffen. Herrlich schwarze Komödie mit einer großartigen Anjelica Houston in der Rolle der gruftigen Morticia Addams. Als ihre Tochter Wednesday Addams ist die junge Christina Ricci mit von der Partie. Schauspieler: Anjelica Huston (Morticia Addams) Raul Julia (Gomez Addams) Christopher Lloyd (Fester Addams / Gordon Craven) Dan Hedaya (Tully Alford) Elizabeth Wilson (Abigail Craven / Dr. Greta Pinder-Schloss) Judith Malina (Großmutter) Christina Ricci (Wednesday Addams) Originaltitel: The Addams Family Regie: Barry Sonnenfeld Drehbuch: Caroline Thompson, Larry Wilson Kamera: Owen Roizman Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 12