ZDF neo 15:35 bis 16:20 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 13 Auf Gedeih und Verderb D 1999 2016-12-23 09:55 Stereo Untertitel 16:9 Der achtjährige Daniel stürzt aus dem dritten Stock in einen Sperrmüllcontainer. Als Maren im Container die überlebensnotwendige Erstversorgung einleitet, geraten Daniels Eltern in Panik. Die Eltern hängen einem Glauben an, der jeden schulmedizinischen Eingriff verbietet. Alex versucht über Funk, die Rechtslage zu klären, doch Maren bleibt keine Zeit, auf die Information zu warten. Auch beim nächsten Fall werden die vier damit konfrontiert, gegen den Willen des Opfers zu handeln: Ein Selbstmörder wird aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt. An diesem harten Tag gibt es für Maren und Alex auch noch eine Überraschung nach Feierabend: Maren wird von Wollckes charmantem Bruder Anton aufs Angenehmste vom Grübeln abgehalten. Alex dagegen erfährt eine bittere Enttäuschung. Sein Sohn Benny, der eigentlich ein halbes Jahr bei ihm in Hamburg bleiben wollte, hat es sich doch anders überlegt. Schauspieler: Gerit Kling (Rettungsärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Pierre Britz (Benny) Daniela Ziegler (Katja Talheim) Frank Behnke (Anton Wollcke) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Rainer Berg Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner