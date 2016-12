MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Zorn - Wie sie töten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In "Zorn - Wie sie töten" ist nichts mehr, wie es einmal war: Am Ende des dritten Teiles hat Schröder den Dienst quittiert, um sich um seinen demenzkranken Vater kümmern zu können. Der ist jetzt, ein paar Monate später, gestorben. Schröders Mutter lebt in einem Altersheim, Schröder selbst hat in der Innenstadt einen kleinen, kaum besuchten Imbiss - Chéz Schröder - eröffnet. Zorn, der nun allein arbeitet, geht dort täglich essen, angeblich, weil das Essen im Präsidium nicht schmeckt. In Wirklichkeit ist dies ein Vorwand, um Schröder sehen zu können. Der einzige Lichtblick in Zorns Leben ist Malina, mit der er jetzt zusammenlebt und - für seine Verhältnisse jedenfalls - glücklich ist. Eines Nachts wird ein Mensch vor die S-Bahn gestoßen. Es gibt keinen Zeugen, und die Polizei geht von Selbstmord aus. Auch Hauptkommissar Claudius Zorn schenkt dem Vorfall keine Beachtung. Er ist damit beschäftigt, Schröder zu überreden, wieder sein Partner zu werden. Was jedoch weder Zorn noch Schröder ahnen, der Täter ist ganz in ihrer Nähe. Und hat eine Reihe neuer Opfer im Visier. Menschen, die den beiden Ermittlern nahestehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephan Luca (Zorn) Axel Ranisch (Schröder) Alice Dwyer (Frieda Borck) Katharina Nesytowa (Malina) Susanna Simon (Berit) Charles Brauer (Gabriel Hasselblad) Pit Bukowski (Melvin Pryhl) Originaltitel: Zorn - Wie sie töten Regie: Jochen Alexander Freydank Drehbuch: Stephan Ludwig Kamera: Philipp Timme Musik: Rainer Oleak