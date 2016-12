MDR 20:15 bis 21:45 Show Meine Weihnacht - Meine Lieder Ein Abend mit Gunther Emmerlich D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Zwei Tage vor Weihnachten öffnet der beliebte Sänger und Moderator die Türen seiner Dresdner Villa Maria und lädt ein, zu einem Abend mit den schönsten Weihnachtsliedern, seinen Weihnachtsliedern. Es dreht sich um Musik, die ihn durch sein Leben begleitet hat. Mit dabei sind Stars, Freunde und Kollegen, wie Helene Fischer, Ute Freudenberg, Stefanie Hertel, der Dresdener Kreuzchor, Nana Mouskouri, Semino Rossi, Reinhard Mey, Oonagh und die Ten Tenors. Im Kreise seiner Lieben plaudert Emmerlich über Weihnachtserlebnisse in der Kindheit, der Jugend und in seiner Thüringer Zeit, über Weihnachten mit Seite 5/5 Kindern und Enkeln, früher und heute und über sein Dresden in der Weihnachtszeit. Es wird gebacken, und es gibt Feuerzangenbowle und selbstgemachte Musik. Ein Abend mit Gunther Emmerlich, viel Musik und guten Geschichten rund ums Fest der Feste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Helene Fischer, Ute Freudenberg, Stefanie Hertel, der Dresdener Kreuzchor, Nana Mouskouri, Semino Rossi, Reinhard Mey, Oonagh, Ten Tenors Originaltitel: Meine Weihnacht - Meine Lieder