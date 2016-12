ZDF 01:10 bis 02:10 Krimiserie Line of Duty Folge: 14 Schlangengrube GB 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken AC-12, Antikorruptionseinheit der englischen Polizei, recherchiert weiter den persönlichen Hintergrund des bei einem Einsatz ums Leben gekommenen Sergeants Danny Waldron. Im Alter von 14 bis 18 Jahren war Waldron in einem Heim namens Sands View untergebracht. Vor seinem Tod ermordete er zwei Männer, die in Sands View arbeiteten. AC-12 macht einen Mann namens Joseph (Joe) Nash ausfindig, der mit Danny in Sands View war. DS Steve Arnott (Martin Compston) befragt Nash (Jonas Armstrong). Dieser berichtet von massiven sexuellen Übergriffen auf die Jungen. Unter den Tätern sei auch ein Stadtrat namens Dale Roach (Terry Noble) gewesen. Arnott sucht Roach auf. Dieser ist in einem Altenheim untergebracht und leidet an den Folgen eines Schlaganfalls. Er kann nicht befragt werden. Nach einer zweiten Autopsie der Leiche Rod Kennedys stellt sich sein vermeintlicher Selbstmord als kaltblütiger Mord heraus. Unter dem Druck, den Kate (Vicky McClure) bei ihrer Undercover-Aktion in Dannys ehemaligem Team aufgebaut hat, bricht Jackie (Leanne Best) zusammen und macht eine Aussage bei AC-12. Sie belastet ihren Kollegen Hari Bains (Arsher Ali). Dieser ist damit der Hauptverdächtige im Mordfall Waldron und Kennedy. DI Cotton (Craig Parkinson) lockt Bains zu einem Treffen in die Fabrikhalle, in der Kennedy erhängt aufgefunden wurde. Auch AC-12 und die Polizei sind schon auf der Suche nach Bains, um ihn zu verhaften. Cotton stellt Bains eine Falle. Nachdem er sich vergewissert hat, keine Spuren hinterlassen zu haben, fingiert Cotton einen Kampf und eine Verletzung. Als die Kollegen eintreffen, sieht es so aus, als ob Bains auch Cotton aus dem Weg schaffen wollte. Kate lüftet ihr Cover, und Cotton wird als Held gefeiert. Lindsay Denton (Keeley Hawes) kommt auf Bewährung frei und zieht in eine schäbige Pension. Von der Beihilfe zum Mord wurde sie im Fall Thomas Hunter freigesprochen, nicht aber von der Behinderung der Justiz. Sie legt Berufung ein. Außerdem beharrt sie darauf, Arnott hätte, während er undercover gegen sie ermittelte, eine sexuelle Beziehung zu ihr unterhalten. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Compston (Steve Arnott) Vicky McClure (Kate Fleming) Adrian Dunbar (Ted Hastings) Craig Parkinson (Matt Cottan) Polly Walker (Gill Bigelow) Arsher Ali (Hari Bains) Leanne Best (Jackie Brickford) Originaltitel: Line of Duty Regie: Michael Keillor Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Peter Robertson Musik: Carly Paradis