ZDF 20:15 bis 21:45 Familienserie Die Bergretter Folge: 50 Schneeblind D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die 25-jährige Valerie ist zusammen mit dem deutlich älteren ortsansässigen Musiker Roland auf dem Weg zu einer Berghütte, als ihnen ein plötzlicher Wetterumschwung zum Verhängnis wird. Dichter Nebel zieht auf. Es kommt zu einem Unglück, und die beiden werden getrennt: Roland ist nach einem Sturz bewusstlos, und auch Valerie zieht sich schwere Verletzungen am Bauch zu. Mit dem Handy kann sie ihre Eltern und die Bergrettung verständigen. Mit letzter Kraft macht sie sich auf die Suche nach dem schneeblinden Roland. Für das Team um Markus Kofler und Ben Marasek ist Eile geboten. Was wollten die Vermissten eigentlich in den Bergen? Und woher kannten sie sich überhaupt? Immer mehr gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht: Valerie scheint schwanger zu sein, wovon offenbar niemand - nicht einmal ihr Verlobter Tim - wusste. Und ausgerechnet ihre Mutter Babette scheint Roland schon lange zu kennen, sie waren vor 25 Jahren gemeinsam in besagter Berghütte. Die Suche nach den beiden gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn Valerie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Und die Zeit drängt, denn sie wird immer schwächer, und ihr Handyakku ist leer. Letze Folge "Die Bergretter". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Luise Bähr (Katharina Strasser) Robert Lohr (Michael Dörfler) Mirko Lang (Benjamin Marasek) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Michael König (Peter Herbrechter) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Jens Maria Merz Kamera: Tobias Platow, Michael Anlauff-Rattenni Musik: Tim Stanzel