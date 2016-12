NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Das Geschenk D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Gesundheitszustand der kleinen Luisa ist so weit stabil, dass Susanne und Christoph ihr Pflegekind übers Wochenende zu sich nehmen können. Das Mädchen ist verstört und scheu und braucht die ganze Aufmerksamkeit seiner Pflegeeltern. Susanne entschließt sich, mit Fährmann über eine Anstellung in Teilzeit zu sprechen. Der lehnt jedoch ab. Die kleine Luisa erleidet derweil einen schweren gesundheitlichen Rückschlag. Sie wird erneut von einem akuten Asthmaanfall heimgesucht und muss wieder ins Krankenhaus. Dort wird ein bisher verdecktes Krankheitsbild erkannt. Ein Wettlauf mit der Zeit um Leben und Tod beginnt. Susanne und Christoph stehen vor der nächsten großen Entscheidung: Sollte das Mädchen jemals im Haushalt der beiden leben, ist ständige ärztliche Kontrolle nötig, und die kann eigentlich nur Christoph leisten. Dabei ist gerade er im Gespräch für die Chefarzt-Stelle in der Kinderklinik. Im Zoo freut man sich derweil auf einen seltenen Pandabären, den Susannes Vater von seiner Tierschutzmission aus China mitbringen soll: die Sensation im Tierpark. Susannes Vater aber hat den Panda kurz vor dem Abflug gegen einen kranken Tiger getauscht, in der Hoffnung, dass Susanne das Tier retten kann. Diese Entscheidung bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Ludwig Zimmeck (Jonas Mertens) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Ralph Netzer, Klaus Liebertz Musik: Rainer Oleak