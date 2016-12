Phoenix 02:00 bis 02:45 Dokumentation So isst Israel Von Galiläa nach Tel Aviv D 2015 Merken In der dritten Folge reist Tom Franz von Galiläa ins moderne Tel Aviv. Das nordisraelische Galiläa, die Urlandschaft des Christentums, ist Heimat unzähliger köstlicher Aromen der mediterranen Küche. Die jahrtausendealte Hafenstadt Akko ist die Heimat von Uri Buri, einem der besten Fischköche im Nahen Osten. Heute gibt er sein Wissen weiter: an junge arabische Israelis, die in der orientalischsten Stadt Israels keine Arbeit finden. 40 Kilometer weiter im grünen Norden des Landes besucht Tom einen der Väter der Food-Revolution in Israel: Erez Kamorovsky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: So isst Israel Regie: Mica Stobwasser, Louis Saul