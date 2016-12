Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Geschichte des Essens mit Christian Rach Vorspeise D 2015 2016-12-23 06:45 Merken Die Fähigkeit, Speisen auf dem Feuer zuzubereiten, ist so alt wie die Menschheit. Doch bis zu den Menüs, wie wir sie heute kennen, hat es Jahrtausende gedauert. Jede Zeit hatte ihre Rezepte, Zutaten und Techniken. Sternekoch Christian Rach begibt sich auf eine Reise durch die Kulturgeschichte des Kochens und Essens. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das kocht. Durch die Jahrtausende hat sich die Fähigkeit, Speisen zuzubereiten, immer weiter verfeinert. Die Zutaten änderten sich ebenso wie die Art zu kochen und die Gerätschaften. Aber auch die Tischsitten waren ständigen Veränderungen unterworfen. Der erste Gang, die Vorspeise, besteht in Deutschland in der Regel aus Brot und Suppe. Das Brot ist der Dauerbrenner unter den Nährmitteln. Auf ihm gründet der Erfolg des Römischen Weltreiches, das mit den haltbaren Broten seine Soldaten ernährte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte des Essens mit Christian Rach