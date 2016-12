Phoenix 15:15 bis 15:45 Reportage Sternekoch im Weihnachtsstress Karlheinz Hauser auf dem Süllberg D 2011 Merken Bereits um 1850 zählte der Süllberg wegen seines südländischen Flairs zu den beliebtesten Ausflugslokalen in der Hansestadt: Generationen von Hamburgern und Wahlhamburgern feierten dort rauschende Bälle und unvergessliche Feste. Karlheinz Hauser erlebt besonders in der Vorweihnachtszeit eine der arbeitsreichsten Wochen des Jahres: Der detailbesessene Gastronom pendelt zwischen seinen Restaurants und der Organisation großer Firmenweihnachtsfeiern. Seit neun Jahren leitet er seinen Hotel- und Restaurantbetrieb im feinen Hamburger Stadtteil Blankenese. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternekoch im Weihnachtsstress