TNT-Serie 03:45 bis 04:30 Arztserie Grey's Anatomy Die neue Freundin USA 2011 16:9 Webber stellt Meredith vor eine schwierige Entscheidung: Er bittet sie, als Co-Wissenschaftlerin an einer Forschungsreihe teilzunehmen, die auf den Grundlagen der medizinischen Forschung ihrer Mutter basiert. Diese ist hin- und hergerissen. Callie ist unterdessen genervt von Mark und Arizona, und Lexie zeigt Mark die kalte Schulter. Zu sehr hat sie die Nachricht von Callies Baby getroffen. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Steve Robin Drehbuch: Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux