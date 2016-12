TNT-Serie 01:25 bis 02:15 Krimiserie The Closer Im Fadenkreuz USA 2005 16:9 Merken Da staunen die Beamten nicht schlecht: In der Gerichtsmedizin wird die Leiche einer Frau entdeckt, die bereits vor drei Jahren für tot erklärt wurde. Da der Körper der Frau damals bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, muss es einen Fehler bei der Obduktion gegeben haben. Doch die Konsequenzen sind weitreichender: Der Psychopath Croelick kam damals für den Mord an der Frau in die Todeszelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Wendy West, Roger Wolfson Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine