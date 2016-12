TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Willkommen im Paradies USA 1977 Merken Quincy und Danny genießen ihren Urlaub in dem idyllischen Ort Paradise. Bis eine junge Frau die beiden anspricht und sich bei Quincy dafür bedankt, dass er den rätselhaften Tod ihrer Mutter untersuchen wird. Quincy hat nicht die geringste Ahnung, wovon die Frau spricht, doch das weckt seine Neugier erst recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Pernell Roberts (Sheriff Connelly) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Michael Sloan Kamera: Enzo A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12