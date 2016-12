TNT-Serie 12:35 bis 13:20 Krimiserie Murder in the First Blut für Blut USA 2015 16:9 Merken Der Druck auf Terry und Hildy die Polizistenmorde aufzuklären wächst stetig. Jamie unternimmt währenddessen einen unerwarteten Schritt in Dustins Verteidigung. Navarro trifft seinen Bruder wieder, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. In der Zwischenzeit erhält Raffi durch einen anonymen Hinweis eine mögliche Verbindung zu ihrem Fall gegen Suger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Laila Robins (Jamie Nelson) Emmanuelle Chriqui (Raffi Veracruz) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Currie Graham (Mario Siletti) Raphael Sbarge (David Molk) Originaltitel: Murder in the First Regie: Allison Anders Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Robert Munic Musik: H. Scott Salinas