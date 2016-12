KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Willkommen in Shanghai! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Willkommen in Shanghai!: Endlich in Shanghai! Bei Auftritten auf der Music China und an der Deutschen Schule stellen die INGREDIENTS unter Beweis, dass sie nicht nur das Berliner und Brandenburger, sondern auch das internationale Publikum begeistern können. Extra für ihre Shows in der chinesischen Metropole haben Lissi, Julian, Leo, Marcel und Luca eine Setlist erarbeitet, die nur noch selbstgeschriebene Songs enthält. Alle sind guter Dinge - doch Lissi hat sich vor der Reise erkältet. Der lange Flug trägt nicht gerade dazu bei, dass es ihrer Stimme besser geht? Auch die Sprachbarriere macht der Band zu schaffen. Ein Taxifahrer, der die Fünf zu ihrem Auftrittsort fahren soll, weiß nicht, wo es lang geht und sorgt für Verwirrung und Zeitverzug. Mit einer Stunde Verspätung kommen die INGREDIENTS schließlich an der Open- Air-Bühne an, auf der sie in wenigen Minuten spielen sollen. Zu allem Überfluss müssen die Bandmitglieder nun noch durch die Messehallen irren, um sich bei Musikausstellern Instrumente zu leihen, mit denen sie auf der Bühne spielen können? Nachdem die Band ihre Feuertaufe auf der Music China bestanden hat, steht das große Abschlusskonzert bei der "Euro Rock Night" an der Deutschen Schule auf dem Programm. Doch Lissi hat inzwischen nicht nur eine verschnupfte Nase am Morgen ist gleich mal ihre ganze Stimme weg. Da die INGREDIENTS zusammen mit AberHallo Headliner am Abend sind, steht absagen außer Frage. Ist die Band mittlerweile professionell genug, um auch dieses Problem zu lösen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin