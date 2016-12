KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Looping D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Looping: Die einen lieben sie, den anderen wird einfach nur schlecht: Loopings. Für den Körper sind Loopings eine extreme Belastung, zum Beispiel in der Achterbahn. Schuld daran ist die sogenannte "g-Kraft". An welcher Stelle der Achterbahn ist diese Kraft am stärksten? Was bewirkt sie im Körper? Was macht den Nervenkitzel aus? Im pur+ Experiment finden vier Kinder das heraus. Als "Stuntman des Wissens" legt pur+ Moderator Eric Mayer im Selbstversuch noch einen drauf. Eric testet die Wirkung weit größerer g-Kräfte. Zuerst steigt er im "Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt" in eine riesige Zentrifuge, in der Piloten ausgebildet werden. Dann wagt er sich als Co-Pilot mit einem 300PS starken Kunstflieger in die Luft, Schrauben, Trudeln, Loopings - Erics Härteprüfung. Welche Flugmanöver sind am schlimmsten? Was kann ein Mensch überhaupt aushalten? Loopings, wann hört der Spaß auf? pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: Achim Odziomek