KI.KA 12:55 bis 13:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Der Countdown / Der Niemand USA, IRL, D, GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Countdown: Gumball und Darwin müssen unbedingt pünktlich in der Schule sein, da ihnen andernfalls der Schulverweis droht. Der Countdown läuft. Der Niemand: Gumball und Darwin entdecken, dass sie einen ungeladenen Gast im Haus haben. Es fehlen Dinge im Haus. Gumball und Darwin müssen den Übeltäter finden. Sie decken auf, dass eine mysteriöse Person heimlich in ihrem Haus lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket