Tipps für Ihre Gesundheit Mit gutem Bauchgefühl in die Feiertage starten Obst ist gesund - das wissen wir. Doch haben Sie manchmal nach dem Verzehr Bauchschmerzen und Blähungen? Oder sogar Durchfall? Schuld daran kann ein "zu viel" an dem in der Fruktose enthaltenen Sorbit sein. Es verleiht vielen Früchten einen säuerlich-süßen Geschmack und ist an sich und in Maßen gar nicht schlimm. Die "Nebenwirkungen" dieses Inhaltsstoffes merken die Meisten erst ab einer Zufuhr von 10 bis 20 Gramm. Doch wie kann man das kontrollieren? Denn auch die Lebensmittel-Industrie bedient sich hinter dem Deckmäntelchen "zuckerfrei" reichlich an Sorbit und das kann auf Dauer zu einer Unverträglichkeit führen. Generell ist es bei häufigem Auftreten von Sodbrennen, Durchfall oder Verstopfung besonders wichtig, den Ursachen für die Beschwerden auf den Grund zu gehen. Nur so können schlimmere Folgeerkrankungen rechtzeitig verhindert werden. "Service: Gesundheit" klärt, welche Alarmzeichen Sie bei Bauchschmerzen und Sodbrennen ernst nehmen müssen, wie die Therapiemöglichkeiten bei Magen- und Darmbeschwerden aussehen und wie Sie den Umgang mit Sorbit besser kontrollieren können.