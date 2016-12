3sat 04:20 bis 05:55 Dokumentation Der Rhein - Strom der Geschichte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Rhein - Europas einziger Fluss, der die Alpen mit der Nordsee verbindet. Schon in der Steinzeit siedelten Menschen an seinen Ufern. In den Jahrtausenden danach entwickelte er sich von einem wilden Fluss zur heute bedeutendsten Wasserstraße Europas. ARTE begibt sich auf eine Zeitreise auf den Spuren der Natur- und Kulturgeschichte von "Vater Rhein". Die Dokumentation geht auch dem Ökosystem Fluss auf den Grund: Wie funktioniert so ein gewaltiger Strom wie der Rhein? Protagonist ist der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart, als Naturereignis, geschichtsträchtiger Ort und Wirtschaftsfaktor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Rhein - Strom der Geschichte Regie: Florian Breier, Christian Stiefenhofer