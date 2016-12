3sat 01:55 bis 02:40 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin "Die Angst ist zurück: Berlin nach dem Attentat / Koran-Aktion Lies: Scharia steht über dem Landesgesetz / Demente in Heimen: Medikamente statt Betreuung CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken "Die Angst ist zurück: Berlin nach dem Attentat: Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt versetzt Deutschland in Trauer und Ohnmacht. Rundschau-Reporter Thomas Vogel lebte sieben Jahre gleich neben dem Breitscheidtplatz. Er trifft auf seine Nachbarn, Politiker und Flüchtlinge und fragt, wie das Attentat das Wahljahr 2017 beeinflussen wird. Koran-Aktion Lies: Scharia steht über dem Landesgesetz: Deutschland hat die Koranverteilungsaktion Lies verboten. Die Organisation des Hasspredigers Abu Nagie gefährde die Verfassung. Doch in der Schweiz ist Abu Nagies Truppe noch aktiv wie zuvor. Und obwohl einige ihrer Mitglieder bereits in den Dschihad gereist sind, lässt ein Lies-Verbot in der Schweiz noch immer auf sich warten. Das ist richtig so, sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni an der Theke bei Sandro Brotz: Die Meinungsfreiheit auch für Lies gehe vor. Demente in Heimen: Medikamente statt Betreuung: Demente Patienten sind oft depressiv, aggressiv oder unruhig - das fordert das Heim-Personal. Albert Wettstein, ehemaliger Zürcher Stadtarzt, schlägt nun Alarm: Über 22'000 Patienten würden unnötig ruhig gestellt. Dies obwohl fatale Nebenwirkungen belegt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau