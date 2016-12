3sat 22:25 bis 23:55 Komödie Und wenn wir alle zusammenziehen? F, D 2011 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf alte Freunde - zwei Paare und ein Junggeselle - wollen nicht alleine verkümmern und gründen eine "Oldie-WG". Doch ihre Freundschaft wird dabei immer wieder auf die Probe gestellt. Mal heiter, mal melancholisch, beleuchtet Stéphane Robelins Tragikomödie die Fallstricke des Alters und beeindruckt mit einem großartigen Schauspieler-Ensemble. Das Ehepaar Jeanne und Albert, der ewige Charmeur Claude sowie Jean und seine Frau Annie sind fünf langjährige Freunde, die immer mehr mit den Widrigkeiten des Alters zu kämpfen haben: Jeanne verheimlicht ihre Krebserkrankung, Albert leidet unter einer beginnenden Demenz, Claude unter seiner nachlassenden Potenz, Annie unter der Eintönigkeit des Lebens und den Launen ihres Mannes Jean, der sich wie in den 1968ern als Straßenkämpfer und Politaktivist immer noch gern mit der Polizei anlegt. Nachdem Claude bei einem Schäferstündchen mit einer Prostituierten einen Herzinfarkt erleidet und anschließend von seinem Sohn in ein Pflegeheim abgeschoben wird, gründen seine Freunde eine "Oldie-WG", um den Herausforderungen des Alters von nun an gemeinsam trotzen zu können. Unterstützt werden die fünf Individualisten von dem deutschen Ethnologie-Studenten Dirk, der seine Doktorarbeit über das Altern schreibt. Ursprünglich als Hundesitter eingestellt, beginnt dieser schon bald, das turbulente WG-Leben der Senioren zu dokumentieren. Alltägliche Probleme wie Kochdienst und Pünktlichkeit stellen die Freundschaft der fünf dabei ebenso auf die Probe, wie lange gehütete Geheimnisse, die plötzlich ans Tageslicht treten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Bedos (Jean Colin) Daniel Brühl (Dirk) Geraldine Chaplin (Annie Colin) Pierre Richard (Albert) Jane Fonda (Jeanne) Claude Rich (Claude Blanchard) Bernard Malaka (Bernard) Originaltitel: Et si on vivait tous ensemble? Regie: Stéphane Robelin Drehbuch: Stéphane Robelin Kamera: Dominique Colin Musik: Jean-Philippe Verdin Altersempfehlung: ab 6