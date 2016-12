3sat 15:30 bis 16:15 Dokumentation Die Deutschen Napoleon und die Deutschen D 2008 2016-12-23 02:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ausgerechnet ein fremder Kaiser, der französische Kaiser Napoleon I., katapultierte die Deutschen durch Eroberungen und Reformen in ihr nationales Zeitalter. Kein anderer zuvor hatte mehr dazu beigetragen, dass die Deutschen zueinander fanden - auch wenn dies nur geschah, um den verhassten Korsen wieder los zu werden. Der Eroberer veränderte die Landkarte und erzwang die Abdankung des Habsburgers Franz II. Als römisch-deutscher Kaiser gab er dem alten Reich den Todesstoß. Er schaffte sich 1806 mit dem sogenannten Rheinbund ein deutsches Protektorat - unter Ausschluss Preußens und Österreichs. Als Napoleon im Juni 1812 mit 600.000 Soldaten in Russland einmarschierte, waren mehr als ein Drittel seiner Truppen Deutsche: Der Drang zur Weltmacht führte in die militärische Katastrophe. Mit Napoleons letzter Schlacht 1815 in Waterloo war sein Schicksal besiegelt. Auf dem Wiener Kongress wurde über die Zukunft Deutschlands und Europas entschieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Radu Banzaru (Napoleon III) Hansjürgen Hürrig (Freiherr vom Stein) Cristian Motiu (Metternich) Adrian Vancica (Napoleon) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Stefan Brauburger