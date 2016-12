Niederlande 2 19:20 bis 19:55 Sonstiges Koken met Van Boven Turducken en pomcourpastie NL 2015 HDTV Merken Als voorafje voor Kerst maakt Yvette Van Boven een carpaccio van knolselderij met geklopte camembert en versgeraapte walnoten. Als hoofdgerecht creëert zij een vegetarische variant van de legendarische turducken, het "babushkagerecht" van TURkey, DUCK and chicKEN. Oftewel kalkoen gevuld met eend die is gevuld met kip. Yvette maakt volgens dit principe haar eigen 'pomcourpastie', door een pompoen te vullen met courgette, die weer is gevuld met pastinaken. Een kerstmaaltijd met een bescheiden aantal calorieën. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvette van Boven Originaltitel: Koken met Van Boven