TNT Comedy 19:30 bis 19:55 Comedyserie Two and a Half Men Stinktier, Ketchup und Hundekacke USA 2011 16:9 Merken Alans Freundin Lyndsey hat eine Vergangenheit als Buchmacherin, von der Alan allerdings nichts wissen soll. Sie vertraut sich Charlie an, bittet ihn aber, nichts zu verraten. Alan spürt, dass zwischen den beiden irgendetwas läuft und vermutet ein Verhältnis zwischen ihnen. Er übertreibt mal wieder maßlos und macht in seinem Wahn alles zunichte. Bei Lyndseys Housewarmingparty, zu der er eigentlich gar nicht gehen wollte, blamiert er sich bis auf die Knochen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Herb Melnick) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Anna Easteden (Wanda) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, David Richardson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12