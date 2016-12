Animal Planet 04:20 bis 05:05 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Footballspieler mit Handicap USA 2014 Merken Markus Rios ist sehr sportlich und legt viel Disziplin an den Tag, um seine Ziele zu verwirklichen. Dieser Ehrgeiz zahlt sich aus: Nach der Highschool wollen ihn zwanzig Colleges in ihrer Football-Mannschaft haben. Doch beim Training an der University of California klagt der junge Amerikaner plötzlich über Atemprobleme, starke Kopfschmerzen und Sehstörungen. Eine Kernspinuntersuchung im Krankenhaus bringt die Ursache für seine gesundheitlichen Probleme ans Tageslicht. Marcus Rios hat sich mit dem Schimmelpilz Aspergillus infiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Feinman (Gerri) Laura Hooper (Dr. Rye) Francisco Huergo (Brain Surgeon Assistant) Anne Nadell (Gail) Cathy Salvodon (Ivy) Herby William (Richard Rios) Kent R. Williams (Walt) Originaltitel: Monsters Inside Me