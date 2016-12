Animal Planet 01:25 bis 02:05 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Mexiko Im Land der Lacandonen E 2015 Merken Auf den Spuren der Maya kämpft sich Abenteurer Frank Cuesta in dieser Folge durch die Mangroven der Yucatán-Halbinsel. Gemeinsam mit seinem Bootsführer stößt er dabei auf skurrile Vertreter des Tierreichs, wie Schnappschildkröte und Pfeilschwanzkrebs. Außerdem macht Frank Bekanntschaft mit einem nachtaktiven Baumbewohner: dem Wickelbär oder Kinkajú. Die Entdeckungsreise führt schließlich tief in den Regenwald von Chiapas: Hier ist Frank zu Gast bei den Lacandonen, einem indigenen Volk, das bis heute nach den uralten Traditionen der Maya lebt. Können die Lacandonen helfen, den mysteriösen Maya-Code zu entschlüsseln? Die Antwort kennt nur der König des Dschungels: der Jaguar! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank in Mexico