Animal Planet 12:35 bis 13:20 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Ein neues Zuhause für Ringo USA 2015 Merken Der Beruf von Dr. Dee kann recht gefährlich sein. Ein Elch hat schon nach ihrem Kopf getreten, Rinder hätten sie fast zertrampelt, Pferde wollten ihre Kniescheiben brechen. Deshalb ist immer Bestform angesagt, auch heute: Die Tierärztin fährt zu Ron Richards und seiner Bärendame Delilah, da es Zeit für den jährlichen Check-up ist. Ron hat den Schwarzbär vor 20 Jahren gerettet, als er von der Mutter verstoßen wurde, und bei sich aufgenommen. Dr. Dee untersucht Delilah nach ihrem Winterschlaf und muss dafür ins Gehege - was ziemlich riskant ist. Weitere Patienten in dieser Folge: ein Stierkalb, ein riesiger Leguan und eine Eichhörnchen-Kolonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet