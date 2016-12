Spiegel Geschichte 01:25 bis 02:10 Dokumentation Deutschlands Supergrabungen D 2012 Stereo 16:9 Merken In keinem anderen europäischen Land wird so viel gebuddelt und gegraben wie in Deutschland. An über 2000 Orten suchen Archäologen nach Spuren der Vergangenheit. Der Archäologe Matthias Wemhoff erkundet Ausgrabungen von Keltengräbern bis zu Pfahlbauten und zeichnet so die Historie Deutschlands nach. Die archäologische Entdeckungsreise zu den Supergrabungen Deutschlands führt an viele Orte, die voller Überraschungen stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands Supergrabungen