Spiegel Geschichte 22:50 bis 00:35 Drama Die Spionin D 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Paris, 1938. Vera von Schalburg, eine junge Deutsche mit russsichen, dänischen und polnischen Wurzeln ist eine Frau mit besonderen Talenten: Sie spricht mehrere Sprachen fließend, verfügt über ein fotografisches Gedächtnis, Intelligenz und eine gewisse Art geistesgegenwärtiger Abgebrühtheit. Um ihren kleinen Sohn und sich selbst über Wasser zu halten, arbeitet sie als Prostituierte in einem eleganten Bordell. Doch dann bekommt sie ein ungewöhnliches Angebot: Der deutsche Abwehroffizier Hilmar Dierks erkennt Veras außergewöhnliche Qualitäten und wirbt sie als Spionin für die deutsche Abwehr an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Vera von Schalburg) Fritz Karl (Hilmar Diercks) Jochen Nickel (Walther Luthmann) Nina Petri (Teresa Meier) Peter Prager (Wilhelm Canaris) Hansa Czypionka (Oljakow / Wennemann) Dustin Raschdorf (Christian von Schalburg) Originaltitel: Die schöne Spionin Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Annette Hess, Vera von Schalburg Kamera: Jörg Widmer Musik: Nic Raine