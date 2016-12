Spiegel Geschichte 12:40 bis 13:35 Dokumentation Z Special Unit - Australiens geheime Helden AUS 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: 1942: Der Zweite Weltkrieg tobt seit dem Kriegseintritt Japans nun auch im Pazifik. Als japanische Truppen Singapur überfallen, müssen die Alliierten schnell handeln. Eine Spezialeinheit soll zusammengestellt werden, die sich dem Feind entgegen stellt. In Australien werden Freiwillige gesucht und unter höchster Geheimhaltung im Nahkampf ausgebildet. Jetzt, über 70 Jahre später, begeben sich sechs Nachkommen dieser Männer auf die Spuren der Geschichte. Sie wollen am eigenen Leib erfahren, was ihre Vorfahren erlebt haben und durchlaufen freiwillig das harte Kampftraining. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Australia's Secret Heroes