MGM 18:35 bis 20:15 Komödie Coca Cola Kid AUS 1985 Stereo 16:9 Für Jungmanager Becker (Eric Roberts) gibt es kaum ein Problem, das er nicht lösen kann. Daher soll er die australische Coca-Cola-Zentrale auf Vordermann bringen. Dort stößt er aber nicht nur auf einen unliebsamen Konkurrenten, sondern auch eine liebestolle Kollegin (Greta Scacchi). - Sympathische Yuppie-Komödie aus Down Under, mit Julia Roberts' Bruder Eric in der Hauptrolle. Schauspieler: Eric Roberts (Becker) Greta Scacchi (Terri) Bill Kerr (T. George McDowell) Chris Haywood (Kim) Kris McQuade (Juliana) Max Gillies (Frank Hunter) Tony Barry (Bushman) Originaltitel: The Coca-Cola Kid Regie: Dusan Makavejev Drehbuch: Frank Moorhouse Kamera: Dean Semler Musik: William Motzing Altersempfehlung: ab 12