Heimatkanal 01:55 bis 02:40 Arztserie Der Landarzt Lebenslügen D 2010 Stereo 16:9 Merken Streit im Landarzthaus: Maren ist alles andere als begeistert, dass Dr. Jan Bergmann sich so von seinem charismatischen Onkel Max um den Finger wickeln lässt. Denn Jan hat entschieden, dass er seinen Hengst Paul an Professor Osterloh verkauft, um das Slumklinik-Projekt in Indien finanziell unterstützen zu können. Doch ist Max wirklich vertrauenswürdig? Jan schlägt alle gut gemeinten Ratschläge, vorsichtig zu sein, in den Wind. Auf seine drängenden Fragen nach dem Grund für das Zerwürfnis zwischen seinem Vater Heinrich und dessen Bruder erhält er zunächst von beiden Seiten nur Ausreden als Antworten, doch so leicht lässt er sich nicht abwimmeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Christian Kohlund (Dr. Max Bergmann) Gunter Schoß (Prof. Heinrich Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Gerhard Olschewski (Alfred Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud Hinnerksen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Manfred Kosmann, Thomas Hernadi Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert