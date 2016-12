Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Das Gerücht D 1998 Stereo 16:9 Merken Karin Janowski arbeitet wieder in Engels Praxis. Als Tierärztin übernimmt sie nun auch Außendienste. Bei Bauer Berlinger untersucht Karin die Kühe und schafft auch ein wenig Ordnung in dem Männerhaushalt. Berlinger gefällt die Idee, eine junge Frau auf dem Hof zu haben. Deshalb bietet er Karin Räumlichkeiten für eine eigene Praxis an. Obwohl Karin dankend ablehnt, erzählt Berlinger im Dorf, dass Karin Janowski auf seinem Hof eine eigene Tierarztpraxis eröffnen will. Quirin glaubt das Gerücht ungeprüft und stellt Karin zur Rede. Karin ist enttäuscht über den Vertrauensbruch. Sie erleidet einen Blinddarmdurchbruch und muss ins Krankenhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Anka Baier (Karin Janowski) Reinhold Ohngemach (Bauer Berlinger) Sepp Schauer (Theo Heimreich) Ilona Grübel (Gertrud Heimreich) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller