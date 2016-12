Sky 1 03:45 bis 04:50 Dokusoap The Real L Word Valentinstag USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rose und Natalie feiern den Valentinstag mit einem romantischen Kurzurlaub. Jill ist unterwegs, um ein Geschenk für Nikki zu besorgen. Whitney wird eine Rolle in ihrem Filmprojekt angeboten. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Altersempfehlung: ab 12