Sky 1 22:45 bis 23:25 Mysteryserie Supernatural Geisterhaus USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Grand Rapids ist ein kleines Mädchen in ein unerklärliches Koma gefallen. Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) ermitteln und vermuten zunächst, dass ein Poltergeist dahintersteckt. Dann finden sie heraus, dass Bobby (Jim Beaver) vor Jahren einen ähnlichen Fall in der gleichen Gegend bearbeitet hat. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Jim Beaver (Bobby Singer) Holly Elissa (Mary Henderson) Jane McLean (Naoki Himura) Steven Williams (Rufus) Mark Pellegrino (Lucifer) Originaltitel: Supernatural Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Robbie Thompson Altersempfehlung: ab 12