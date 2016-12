Sky 1 19:25 bis 19:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Patenschaft USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Schwester Laverne liegt nach einem Autounfall im Koma. Jeder versucht auf seine Art mit dem möglichen Tod Lavernes fertig zu werden. Unterdessen bringt Jordan ihr Baby auf die Welt. Dr. Cox weiht nur J. D. ein, was ihn auf den Gedanken bringt, der Patenonkel des Babys zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Neil Flynn (Hausmeister) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: David Tennant Kamera: Richard W. Davis, John Inwood Musik: Jan Stevens