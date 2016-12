Sky 1 15:30 bis 16:15 Comedyserie Desperate Housewives Scharade USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan will wieder einmal einen Scharade-Abend veranstalten. Ihre Freundinnen haben eigentlich keine Lust, wollen aber Katherine zum Reden bringen und sagen deshalb zu, wenn auch sie kommt. Carlos vertröstet indessen Gabrielle weiter und plant, Edie mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers aus dem Weg zu schaffen. Doch die will unbedingt allen verkünden, dass sie mit Carlos verlobt ist und kauft sich selbst einen Ring, um ihn beim Spieleabend zu präsentieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) James Denton (Mike Delfino) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Joey Murphy, Marc Cherry, John Pardee Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12