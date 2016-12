Sky Emotion 21:50 bis 23:25 Liebesfilm Die Tochter meines besten Freundes USA 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Leighton Meester und Hugh Laurie in einer verzwickten Beziehungskomödie: Als Nina nach einer gescheiterten Beziehung wieder in ihre Heimat zurückkehrt, muss sie feststellen, dass dort auch nicht alles eitel Sonnenschein ist. Ihre Eltern gehen sich aus dem Weg, und auch bei der eng befreundeten Nachbarsfamilie Walling kriselt es. Doch als sie eine Beziehung mit David Walling, dem besten Freund ihres Vaters, beginnt, wird es endgültig kompliziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (David Walling) Catherine Keener (Paige Walling) Oliver Platt (Terry Ostroff) Leighton Meester (Nina Ostroff) Adam Brody (Toby Walling) Alia Shawkat (Vanessa Walling) Allison Janney (Carol Ostroff) Originaltitel: The Oranges Regie: Julian Farino Drehbuch: Ian Helfer, Jay Reiss Kamera: Steven Fierberg Musik: Klaus Badelt, Andrew Raiher Altersempfehlung: ab 12