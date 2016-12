Sky Atlantic HD 04:00 bis 05:00 Serien Rectify Die warme Hand des Fremden USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Daniel (Aden Young) versucht immer noch, sich in die Gemeinschaft im New Canaan Project einzufügen - aber das wird durch einen neuen Zimmernachbarn zusätzlich verkompliziert. Unterdessen verbringt er mehr Zeit in der Künstlerkooperative und lernt dabei Chloe (Caitlin FitzGerald) besser kennen. Seine Mutter Janet (J. Smith-Cameron) plant unterdessen einen Besuch bei ihm. Jon Stern (Luke Kirby) konfrontiert Sheriff Daggett (J.D. Evermore) mit neuen Informationen im Fall Hanna Dean. - Die finale Staffel der aufwühlenden Thriller-Dramaserie über einen Exhäftling, der das Leben wieder lernen muss. Kreiert von "Deadwood"-Star Ray McKinnon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Spencer (Amantha Holden) Aden Young (Daniel Holden) Clayne Crawford (Ted Talbot Jr.) J. Smith-Cameron (Janet Talbot) Adelaide Clemens (Tawney Talbot) Pete Burris (Joe Bismark) J.D. Evermore (Sheriff Carl Daggett) Originaltitel: Rectify Regie: Romeo Tirone, Stephen Gyllenhaal, David Lowery Drehbuch: Chad Feehan Altersempfehlung: ab 12