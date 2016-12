Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:05 Serien Masters of Sex Freefall USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die berühmten Pioniere der Sexualforschung Dr. William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) haben sich beruflich und privat auseinandergelebt und ertränken ihren Kummer in Alkohol. Bills Leben ist ein Scherbenhaufen, nachdem ihn auch seine Frau Libby (Caitlin Fitzgerald) vor die Tür gesetzt hat. Doch Virginia hat immer noch kreative Ideen und gute Kontakte, um sich wieder ins Spiel zu bringen. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Niecy Nash (Louise) Alysia Reiner (Anita) Mary Birdsong (Maude Raines) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier Altersempfehlung: ab 16