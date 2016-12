RTL Crime 12:25 bis 13:15 Krimiserie Cagney & Lacey Ein alter Bekannter USA 1985 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 19: Ein wertvolles Geschenk wartet eines Morgens auf Cagneys Schreibtisch. Ein Unbekannter hat ihr ein mit Brillanten besetztes Etui zukommen lassen. Als Christine kurz darauf von einem Einbruch in ein exklusives Juweliergeschäft hört, geht ihr ein Licht auf: Der alte Gentleman-Einbrecher Albert Grand, der ihr vor ein paar Jahren durch die Lappen ging, ist wieder in der Stadt. Ein weiterer Einbruch scheint diese Vermutung zu bestätigen. Als dann auch noch eine Diamantensendung vom Flughafen gestohlen wird, sucht Cagney Albert Grand in seinem Hotel auf. Doch der alte Mann ist nur noch ein Schatten seiner selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) John Karlen (Harvey Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Al Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Alexander Singer Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Steve Johnson Kamera: Edward R. Plante Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12