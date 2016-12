Discovery Channel 01:35 bis 02:20 Dokumentation Alaska: Am Rande der Zivilisation Bullen und Bären USA 2013 Stereo 16:9 Merken Atz Lee wagt sich gemeinsam mit Ehefrau Jane tief in die Wildnis der Kenai-Halbinsel, um nach Schwarzbären Ausschau zu halten. Aber plötzlich sehen sich die beiden mit einem riesigen Grizzly konfrontiert - eine lebensgefährliche Situation, die jeden Moment außer Kontrolle geraten kann! Am anderen Ende der Bucht findet Atz Senior unterdessen eindeutige Hinweise darauf, dass der Bär auch hier schon durchs Unterholz geschlichen sein muss. Und zwar nur einen Steinwurf von seiner Rinderherde entfernt! Außerdem in dieser Folge: Otto und Sohn Eivin stechen mit dem Transportschiff in See. Mit an Bord sind zwei Zuchtbullen, die es kaum erwarten können wieder an Land zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska: The Last Frontier Altersempfehlung: ab 12