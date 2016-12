Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Überraschung für Stan USA 2014 Stereo 16:9 Merken Holzfällen und Vorräte sammeln: Die Wintervorbereitungen laufen auf Hochtouren, und Wildnisbewohner Stan Zuray will mit seinem Fischrad im nördlichsten US-Bundesstaat Ketalachse fangen. Die hölzerne Vorrichtung wird von der Strömung des Flusses angetrieben und schöpft die schwimmenden Tiere mit Körben aus dem Wasser. Doch ob die Ausbeute reicht, um die eigene Familie durch die eisige Jahreszeit zu bringen, steht auf einem anderen Blatt. Denn die Bestände gehen in den Gewässern der Region seit Jahren zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou